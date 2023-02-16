عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يزور تركيا في أعقاب الزلزال المدمر

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج

سيقوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، بزيارة مقررة إلى تركيا اليوم، الخميس، حيث يخطط للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو.

وبحسب تصريحات ستولتنبرج، فهو يخطط للمناقشة مع السلطات التركية عواقب الزلزال المدمر ومسألة عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومن المخطط أن يجري الأمين العام للناتو ووزير الخارجية التركي مؤتمرا صحفيا بعد محادثاتهما في أنقرة.

جدير بالذكر أن عملية انضمام عضو جديد إلى حلف شمال الأطلسي العسكري، تحتاج إلى موافقة جماعية من الأعضاء المشكلين للتكتل، وتعتبر تركيا من الدول المؤسسة في الحلف.
 

وزير الخارجية الرئيس تركيا الزلزال المدمر وزير الخارجية التركي الرئيس التركي الخارجية التركية رجب طيب أردوغان السلطات التركية حلف شمال الأطلسي السويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

لا تلعبوا بالنار..رسالة شديدة اللهجة من ميدو لإدارة الهلال قبل لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

بعد القاذفة النووية الروسية .. الناتو يناقش أمرًا عاجلاً

تهديد خطير .. قاذفة نووية روسية تثير ذعر حلف الناتو

بيان عاجل من الناتو بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح الموقف الشرعي لشخص ينكر الإسراء والمعراج

اهتزار الأرض وسقوط المباني بثوان.. فيديو اللحظات الأولى المرعبة لزلزال تركيا

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تبدأ تلقى الطعون والتنازلات

الدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاة بالطريق الزراعي بالقليوبية.. وعودة الحركة المرورية |صور

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 16 فبراير 2023

إيلون ماسك يوضح حقيقة وجود الكائنات الفضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض صادمة لمرضه.. أسباب وفاة مراسل أون سبورت

لازم تيجي بفستان.. مريم تثير الجدل بموقف صادم عن حياة الأنفلونسرز

جمال شعبان يكشف تفاصيل وفاة مراسل أون سبورت

نشرة المرأة والصحة| فساتين جريئة أثارت الجدل لياسمين الخطيب..أبراج تستعين بحماتها للسيطرة على زوجها

فيديو

جلطة في شريان حساس.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ