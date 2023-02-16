الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يزور تركيا في أعقاب الزلزال المدمر

سيقوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، بزيارة مقررة إلى تركيا اليوم، الخميس، حيث يخطط للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو.

وبحسب تصريحات ستولتنبرج، فهو يخطط للمناقشة مع السلطات التركية عواقب الزلزال المدمر ومسألة عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومن المخطط أن يجري الأمين العام للناتو ووزير الخارجية التركي مؤتمرا صحفيا بعد محادثاتهما في أنقرة.

جدير بالذكر أن عملية انضمام عضو جديد إلى حلف شمال الأطلسي العسكري، تحتاج إلى موافقة جماعية من الأعضاء المشكلين للتكتل، وتعتبر تركيا من الدول المؤسسة في الحلف.

