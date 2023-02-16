البسوا ولبسوا عيالكم.. تحذير شديد اللهجة من اقوي موجة برد تضرب السعودية

درجات الحرارة تنخفض حتي سالب 1...

وجه الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني نداءا عاجلا لجميع المقيمين علي أرض السعودية مواطنين ووافدين قائلا : الْبسوا ولبّسوا عيالكم.. أطول موجة برد متوقعة من متوسطة القوة لشبه قوية، وهي الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، تُسبق برياح مثيرة للغبار على معظم السعودية؛ إلا أن يصرفها الله.

وغرد عبر حسابه علي تويتر: تبدأ من الخميس 25/ 7/ 1444هـ ذروتها يومي الجمعة 26 والسبت 27 رجب، وتستمر حتى الاثنين 29 رجب، ثم يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة، مع تشكّل الصقيع على الشمالية وشمال الوسطى.

وتابع: متوقع أن تسجل الحرارة الصغرى في السعودية:

- الشمالية من واحد تحت الصفر إلى واحد.

- الوسطى والمرتفعات بين 3 و9.

- الشرقية والمدينة بين 5 و14.

- مكة بين 15 و20.

- جازان بين 22 و24°C.