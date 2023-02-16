تعرف على طقس فلسطين في آخر الأسبوع

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون طقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير في درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في معظم المناطق، وشديد البرودة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصة الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والطقس سيكون الليلة غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ومن المتوقع أن يكون الطقس غدا، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الهيئة أيضا أن يكون الطقس يوم السبت المقبل صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل، يكون الطقس صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية، وشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

