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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكتب الألماني للإحصاء: الصين أكبر شريك تجاري في 2022

صدى البلد

  أعلن المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاءات "ديستاتيس" أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لألمانيا عام 2022 للعام السابع على التوالي، وذلك على الرغم من تراجع الصادرات على خلفية القيود الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال "ديستاتيس" -حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس- إنه تم تداول سلع بقيمة 9ر297 مليار يورو بين الصين وألمانيا بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.. موضحا أن الواردات بلغت 1ر191 مليار يورو بزيادة 33% خلال عام واحد وهو رقم قياسي جديد، كما سجلت الصادرات 8ر106 مليار يورو (+ 3٪) ، مما تسبب في انتقال الصين من المركز الثاني إلى المركز الرابع بين الدول المستوردة للاقتصاد الرائد في أوروبا.
وأكد المكتب أن لولايات المتحدة ظلت الشريك الثاني لألمانيا من حيث حجم التجارة والمنفذ الرئيسي لـ"صنع في ألمانيا" بقيمة 156 مليار يورو.. مشيراً إلى أن فرنسا جاءت في الترتيب حيث تم شراء 1ر116 مليار يورو من ألمانيا بزيادة قدرها 13% خلال عام واحد.
 

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