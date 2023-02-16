لوحة إعلانية تثير الجدل بالكويت.. وبيان هام من وزارة الداخلية

أثارت لوحة إعلانية على أحد الطرق بالكويت حالة من الجدل الواسع بين رواد الطريق حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ستعاقب الذين قاموا بنشر صورة مزيفة للوحة على طريق عام، مخصصة لتنبيه السائقين.

وعبر صفحتها الرسمية علي تويتر علقت الوزارة قائلة: "غير صحيح إطلاقًا ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي على لوحة الرسائل المتغيرة بأحد الطرق".

وذكرت الوزارة: "ستتخذ الداخلية الإجراءات اللازمة تجاه من قام بالنشر".

وكان مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي قاموا بنشر صورة للوحة كتب عليها "شوف جدامك (أمامك) وخل (اترك) بنت الناس بحالها"، وهو ما كذّبته الوزارة، وقالت إنه "غير صحيح".

وهذا النوع من اللوحات في العادة يكون مخصصًا لتنبيه السائقين عن أحوال الطرقات أو في حالات الطوارئ، ولتحذيرهم من ارتكاب مخالفات.

ونشرت الوزارة صورة لوحة أخرى كُتِب عليها: "انتبه، الهاتف ممنوع أثناء القيادة"، ونصّ إضافي باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى علامات تتعلق بالسرعة وحزام الأمان.