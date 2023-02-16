برلمانية: رئاسة مصر لـ "النيباد" تعكس دورها الريادي بالقارة الأفريقية

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى "النيباد"، يعكس الدور المصري في أفريقيا، وما توليه القيادة السياسية من دعم لقضايا القارة الأفريقية في كافة المحافل الدولية .

وأشارت “ نبيه ” خلال تصريح صادر لها اليوم إلى أن العلاقات بين مصر ودول أفريقية تتميز بالقوة والمتنانة وحرص مصر علي أن تكون صوت لمطالب القارة السمراء في دعم الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية وتحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وأوضحت عضو النواب أهمية كلمة الرئيس السيسي بهذه المناسبة والتي تضمنت عرضاً لأولويات الرئاسة المصرية للنياد مؤكدة إن ما قدمته مصر من محاور هي رؤية متكاملة متعلقة بالتنمية والتطوير بالقارة الأفريقية ، وما يتعلق بالأزمة الإقتصادية العالمية التي تمر بها جميع الدول وهو ما يتطلب بذل الجهد مع شركاء القارة في حل أزمة الديون المتراكمة، مؤكدة أن مصر علي مدار السنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي ،وعملت علي توطيد العلاقات مع القارة الأفريقية وتعاون مشترك معها في كافة قضايا القارة هو ما ترجم لرئاسة مصر لمجموعة النيباد .

وكان قد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد"، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الأعضاء في اللجنة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندي "بول كاجامي"، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري، ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر للجنة لمدة عامين.

جدير بالذكر أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة لمبادرة النيباد، التي تعد الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وتضم اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد في عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسي المفوض بمتابعة تنفيذ أهداف النيباد .