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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون مع جيترو اليابانية لجذب الاستثمارات

خلال اللقاء
خلال اللقاء

يواصل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  والوفد المرافق له لقاءاته واجتماعاته بالوفود اليابانية الرسمية من ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والشركات اليابانية ورجال الأعمال، وذلك خلال جولته الترويجية لآسيا التي استهلها بالعاصمة اليابانية طوكيو؛ حيث التقى، اليوم، ونوبيهيكو ساساكى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو JETRO، لبحث التعاون المشترك في الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل موانئ ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية فيها.

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وخلال اللقاء قدم رئيس المنطقة الاقتصادية عرضًا تقديميًّا يوضح الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل المنطقة، والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية تبعًا لاستراتيجية الدولة المصرية وتشمل تلك القطاعات: مشروعات الوقود الأخضر والصناعات المغذية له، وصناعة السيارات ومستلزمات عربات السكك الحديدية ، والأجهزة الطبية، والمادة الفعالة لصناعات الأدوية، وكذلك صناعات الزجاج اللازم للقطاعات الحيوية خاصة للصناعات عالية التقنية.

وتطرق الاجتماع للحوافز التي تمنحها الهيئة لمستثمريها وإجراءات تيسير الأعمال من خلال رقمنة خدمات الشباك الواحد والإجراءات المتبعة من قبل الهيئة لتهيئة مناخ الاستثمار، وسرعة إنجاز العمل بالمنطقة، مشيراً إلى جهود تطوير البنية التحتية والرقمية بالمنطقة.

من جانبه أعلن نوبوهيكي ساساكي  رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمنظمة جيترو، أنه بصدد زيارة مصر أول مارس المقبل بهدف توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية في مصر، وبدوره وجه رئيس المنطقة الاقتصادية دعوته ساساكى لزيارة المنطقة الاقتصادية خلال رحلته إلى مصر، مؤكداً على دور المنظمة الحيوي في إلقاء الضوء على الفرص والحوافز الجاذبة للاستثمار الياباني واستمرار التواصل من أجل عرض إمكانات واستعدادات المنطقة، والحوافز المقدمة للشركات اليابانية الراغبة في  الاستثمار خارج اليابان، كما أشاد ساساكى بالاهتمام الملحوظ للمنطقة الاقتصادية بالابتكار والطاقة والوقود الأخضر.

ومن جانبه، استعرض رئيس جيترو جهود المنظمة في دعم ورعاية المشروعات الناشئة Startups، وفى هذا الإطار قدمت مسؤولة الشركات الناشئة في برنامج (J Start) عرضًا حول البرامج والمجهودات التي تبذلها في هذا الإطار لدعم هذا القطاع الهام وتهيئة البيئة اللازمة لتنمية ورعاية الشركات الناشئة.

وفي ذات السياق أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن تطلعه للتعاون مع فريق JETRO المعني برعاية الشركات الناشئة والبرامج الداعمة لها لتوفير فرص للشركات المصرية الناشئة للاستفادة من برامج الرعاية التي تقدمها منظمة التجارة الخارجية اليابانية.

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