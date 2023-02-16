عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتجاج لمودعي الأموال اعتراضا على قرار مصرف لبنان

لبنان
لبنان

سادت حالة غضب شعبي في شارع بدارو بالعاصمة اللبنانية بيروت حيث أقدم عدد من المودعين والمحتجين بإضرام النيران بالمصارف رفضاً لإقرار قانون كابيتال كونترول.

وكان  رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ق أكد تواصل الجهود لمعالجة الأوضاع المالية في البلاد، وذلك في ظل الانهيارات المتتالية لسعر صرف الليرة اللبنانية والذي وصل إلى 80 ألف ليرة للدولار الواحد في مستهل تعاملات اليوم في أكبر انهيار للعملة المحلية.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب ميقاتي الإعلامي اليوم نفى فيه ما نسب إلى مصادر قريبة منه ويفيد بأن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق، وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور ، إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة.

 

ونفى ميقاتي ما تردد جملة وتفصيلا مؤكدا أنه لم يصدر أي موقف لرئيس الحكومة مباشرة أو عبر مكتبه الإعلامي بهذا الشأن، ويشهد سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارات متتالية على مدار أسبوع حيث انخفض سعر الصرف ليسجل ٨٠ ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد متراجعا عن السعر قبل قرابة أسبوع والذي ناهز ال ٦٠ ألف ليرة للدولار الواحد.

ميقاتي: الجهود متواصلة لمعالجة الأوضاع المالية في لبنان

سعر الدولار يرتفع إلى مستويات قياسية في لبنان

لبنان إضرام النيران رئيس حكومة تصريف الأعمال الأوضاع المالية نجيب ميقاتي غضب شعبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

فؤاد السنيورة: التدهور في لبنان ليس سببه انفجار مرفأ بيروت فقط |فيديو

لبنان ترسل قافلة مساعدات إلى سوريا

ترشيحاتنا

أرمينيا تعلن عن انتهاء وضع اتفاقية السلام مع أذربيجان

كيفك أون لاين.. سقوط عصابة ترويج المخدرات عبر "سناب شات"

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يحول حياتك لسعادة وييسر جميع أمورك

بارتفاع 81.8%.. مصر صدرت أحذية وملابس جلدية بقيمة 10 ملايين دولار 2022

4 صدامات عربية في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

موعد سفر الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 51 مليون دولار.. مفاجأة حول شقة ابنة بيل جيتس والمصري نائل نصار

يتابعه الملايين .. شبيه عبد الحليم حافظ يثير الجدل في شبرا| شاهد

الجدة والحفيد.. حقيقة زواج مليارديرة 76 عاما بشاب 19 سنة.. صور

كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

فيديو

أمطار على تلك المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الليلة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار

يتابعه الملايين .. شبيه عبد الحليم حافظ يثير الجدل في شبرا| شاهد

جلطة في شريان حساس.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ