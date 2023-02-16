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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد سفر الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي السفر في الرابعة من عصر اليوم الي السودان إستعداداً لمواجهة الهلال المقرر لها بعد غد السبت في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير بملاعب النادي في مدينة نصر في العاشرة من صباح اليوم قبل أن يتناول اللاعبين وجبة الغذاء ثم يتوجهون صوب مطار القاهرة لإستقلال طائرة خاصة تغادر الي السودان في الرابعة عصر اليوم.
ومن المقرر أن تضم قائمة الفريق الي السودان كل من محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء بجانب محمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي ورامي ربيعه ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول ومحمد أشرف واليو ديانج وحمدي فتحي واحمد القندوسي ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة واحمد عبدالقادر ومحمود كهربا وبرونو سافيو ومحمد شريف وشادي حسين .
ويترأس البعثة العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي حرص علي إجراء العديد من الإتصالات الهاتفية مع أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم بهدف التنسيق لكافة الأمور التي تخص الرحلة وإقامة الفريق الأحمر هناك والترتيبات الأمنية لتواجده.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السودان بدوري أبطال أفريقي ملاعب النادي في مدينة نصر محمود كهربا

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موعد سفر الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

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