محمد فهيم يدعم الأطفال مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان في الأقصر

شهد مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة بالأقصر، لعلاج الأورام بالمجان في صعيد مصر، زيارة من الفنان محمد فهيم، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لمحاربي الأورام السرطانية الذين يتلقون العلاج بالمستشفى.

ونظمت جولة ل"فهيم" في أقسام المستشفى المختلفة، للتعرف على سبل العلاج التي تنفذ لأجل المرضى، كما التقى عددا من الأطفال المرضى من أجل بث السعادة في نفوسهم، وبادر بالتقاط الصور التذكارية معهم، معبرا عن سعادته المتبادلة معهم وفرحته بالتواجد بينهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأكد فهيم إعجابه بالإمكانيات العظيمة التي يحتويها مثل هذا الصرح الطبي العملاق، والتي جعلته قادر على تحقيق العديد من الإنجازات في علاج الأورام، وقدرته على تقديم الخدمات الطبية بامتياز لجميع المرضى.

وأشار إلى أن الواجب الوطني الذي يقع على عاتق الفنانين نحو دعم مثل تلك المشروعات الخيرية؛ تحقيقا لأعلى نسب من الشفاء والقضاء على المرض والتخفيف عن أهالي الصعيد، داعيهم لزيارة مستشفى شفاء الأورمان؛ للتعرف على أنواع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي، ومراحل العلاج التي يخضع لها المريض خلال تلقيه الرعاية اللازمة.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن قيادات المؤسسة والعاملين بها سعداء بالجهود التي يبذلها الفنانون في زياراتهم المتكررة لإسعاد أطفال المستشفى بشتى الطرق، موجها الشكر للفنان محمد فهيم على زيارته ودعمه لمرضى المستشفى، خاصة الأطفال، مما ساهم في ترك علامة إيجابية تنعكس عليهم في تقبلهم للعلاج، وتساعد في تحسن حالتهم النفسية، مما يزيد من استجابتهم السريعة للعلاج وتحقيق نسب عالية في شفاء المرضى.

وأكد فؤاد، أن الأثر الطيب لمثل هذا النوع من الزيارات يدعم معدلات الاستجابة بشكل قوي مما ينجز من الوقت الذي يستغرقه المرضى للقضاء على السرطان، كما يحفز العاملين بالمستشفى على بذل المزيد من الجهود من أجل راحة المرضى وسعادتهم.

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