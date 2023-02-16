عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية التركي: نعمل مع الناتو على إنشاء منازل متحركة لمتضرري الزلزال

أوغلو
أوغلو

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إننا سنعمل مع الناتو على إنشاء منازل متحركة، ومخيمات لمتضرري الزلزال ضمن الاتفاقيات المشتركة، وسوف يتم إرسالها في أسرع وقت ممكن بالإضافة إلى المساعدات من خلال تخصيص طائرات لنقل معدات الإغاثة للمناطق المتضررة.

txt

أوغلو يكشف عدد الدول المؤازرة لتركيا في كارثة الزلزال

txt

أول رد فعل من أردوغان بعد إدانة وسجن منافسه أكرم إمام أوغلو

وأضاف " أوغلو"، في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، مع الأمين العام لحلف الناتو، في أنقرة، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي سوف يلتقي الرئيس التركي أردوغان، بالإضافة إلى تفقد منطقة الكوارث في ولاية هاطاي بمدينة أنطاكيا ومقابلة وزير الدفاع التركي.

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو، إن الحلف يتضامن مع تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي ضرب البلدين وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا وتسبب في خسائر مادية وبشرية.

وأوضح الأمين العام لحلف الناتو، أن الزلزال يشكل الضربة الأكثر تأثيرًا على تركيا ونؤكد دعمنا لها، لافتًا إلى أن آلاف المساعدات تدفقت على المناطق المنكوبة بنقل معدات الإيواء عن طريق عدد من طائرات الشحن العسكري.

 

أوغلو الناتو وزير الخارجية التركي الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

تسونامي واختفاء مدن.. خبيرة فلك تحذر من حدوث هذه الظواهر السنوات القادمة

تحذير عاجل من القاتل الصامت في السودان

محتجون يشعلون النيران في فرعي بنكين ببيروت بسبب انهيار سعر صرف الليرة

أول زيارة منذ بدء الحرب.. ماذا يفعل وزير الخارجية الإسرائيلي في كييف؟

الاحتلال الإسرائيلي يفرض عقوبات بحق الأسري الفلسطينيين

18 دولة من الناتو يطلقون أكبر مشروع فضائي للإستخبارات في تاريخ الحلف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها المثير.. 10 صور آثارت الجدل ل ناهد السباعي

بعد الزلزال المدمر.. مشاهير تركيا يجمعون 6 مليارات دولار في 7 ساعات|صور

بعد تحذير الصحة.. أعراض غير متوقعة لسرطان الثدي

فستان جريء.. سلمى إبو ضيف بإطلالة تثير الجدل | شاهد

فيديو

لماذا بكى على المسرح ؟.. تفاصيل حفل محمد فؤاد بلبنان.. فيديو جراف

مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. صرح عملاق ينضم لمنظومة الصحة بمصر

عمر السعيد: ياسمين عز لذيذة وعندها حق والعند خرب البيوت.. فيديو

عودة الحركة المرورية.. انهيار كوبري مشاة في شبرا الخيمة و4 أوناش لرفعه|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

اﻟﻤﺰﻳﺪ