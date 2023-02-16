وزير الخارجية التركي: نعمل مع الناتو على إنشاء منازل متحركة لمتضرري الزلزال

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إننا سنعمل مع الناتو على إنشاء منازل متحركة، ومخيمات لمتضرري الزلزال ضمن الاتفاقيات المشتركة، وسوف يتم إرسالها في أسرع وقت ممكن بالإضافة إلى المساعدات من خلال تخصيص طائرات لنقل معدات الإغاثة للمناطق المتضررة.

وأضاف " أوغلو"، في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، مع الأمين العام لحلف الناتو، في أنقرة، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي سوف يلتقي الرئيس التركي أردوغان، بالإضافة إلى تفقد منطقة الكوارث في ولاية هاطاي بمدينة أنطاكيا ومقابلة وزير الدفاع التركي.

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو، إن الحلف يتضامن مع تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي ضرب البلدين وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا وتسبب في خسائر مادية وبشرية.

وأوضح الأمين العام لحلف الناتو، أن الزلزال يشكل الضربة الأكثر تأثيرًا على تركيا ونؤكد دعمنا لها، لافتًا إلى أن آلاف المساعدات تدفقت على المناطق المنكوبة بنقل معدات الإيواء عن طريق عدد من طائرات الشحن العسكري.