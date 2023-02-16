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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. تعليم بورسعيد يطلق دوري العباقرة

دكتورة هالة عبد السلام
دكتورة هالة عبد السلام .. وكيل تعليم بورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن انطلاق مسابقة "دوري العباقرة" الموسم الرابع يوم الأحد القادم الموافق 19 فبراير الجاري وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 

وأكدت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد أن المسابقة تأتي في إطار التعاون المشترك بين تعليم بورسعيد والأكاديمية وتحت مظلة الدور المجتمعي للأكاديمية وستجرى بنظام خروج المغلوب بمشاركة 100 طالبا وطالبة يمثلون 16 مدرسة بالمرحلة الثانوية العامة ما بين مدارس التعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والخاص.

ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن المسابقة وليدة التنسيق المشترك بين الإدارة العامة للتعليم العام وإدارة التوجيه الفني وإدارة التعليم الخاص وإدارة التعليم الثانوي المركزي وإدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات ووحدة التسويق الاستراتيجي وقسم شئون الطلبة بالأكاديمية تحت إشراف إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم.

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ووجهت وكيل تعليم بورسعيد الشكر للأستاذ الدكتور محمد فهمي مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد وكل المنظمين والقائمين على المسابقة من قبل الأكاديمية على ما يبذل من جهود واضحة لاستمرار التعاون المشترك والمثمر بين الجهتين متمنية التوفيق للجميع.

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