الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي رقميًا في الإسكندرية

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية بديوان عام المحافظة اليوم الخميس، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، لمتابعة تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورحبت نائب محافظ الإسكندرية بنائب وزير الإتصالات والوفد المرافق لها، مشيدة بجهود ونتائج التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين، مؤكدة أهمية تفعيل دور الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمُضى في عملية التحول الرقمى بالمحافظة، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعى الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي ومكافحة الفساد، وتحسين أداء الهيئات الحكومية، وتنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية.

وخلال اللقاء استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الإسكندرية في مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

كما ناقش اللقاء جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وتناول اللقاء جهود وخطة الدعم الفني من الوزارة لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة لمتابعة الوضع الحالي والاتفاق على الدعم الفني اللازم لضمان استدامة أعمال الإدارة وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي بالمحافظة. فضلا عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت فعاليات الزيارة تفقد مركز الإسكندرية للتدريب، ومناقشة نظم العمل والمخرجات، كما تم تسليم شهادات بعض برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بمختلف الجهات الحكومية بالمحافظة ضمن منظومة التحول الرقمى والتطوير المؤسسي الرقمي.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة الإسكندرية نفذت مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بالمحافظة. وفيما يتعلق برفع كفاءة الأداء الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديون عام محافظة الإسكندرية والجهات التابعة ومديريات الخدمات لاستيعاب أعمال التحول الرقمى ودعم جهود الدولة فى هذا المجال، بما يساهم فى تعزيز كفاءة الأداء الحكومى، وتوفير خدمات متميزة للمواطنين. فقد تم فى هذا الإطار تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (1439) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، ومن أبرزها برامج (تنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، التحول الرقمي الأساسي والمتقدم، المبادرة القومية المسئول الحكومى المحترف، التطوير المؤسسي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية، الإدارة الرقمية للمشروعات..).

وفي مجال محو الأمية الرقمية وتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين لخلق مجتمع رقمى تفاعلى آمن منتج ومستدام، وذلك من خلال العمل على تحقيق الشمول المالى والرقمى للمواطنين بالمحافظة، والارتقاء بالقدرات والمهارات الرقمية لتحقيق تمكين اقتصادى لهم، بالإضافة إلى إعداد كوادر من المدربين من مختلف الجهات الشريكة على مبادئ تكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية. فقد تم في هذا الإطار تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى لعدد (6292) مواطناً من كافة الفئات المجتمعية، منها (المهارات الدولية، الأمن السيبراني، المهارات المكتبية المتقدمة، شباب مصر الرقمية، مجتمع رقمي آمن، بكرة ديجتال، الأولمبياد المصري للمعلوماتية، حياة كريمة رقمية، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي..)، وذلك طبقاً للمعايير الدولية بالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.

يأتي هذا في إطار تنفيذ المستهدفات التنموية والرقمية للدولة المصرية، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعزيز التعاون في مجال التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي للمحافظة