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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السودان

صدى البلد

بدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، في التوافد إلى مطار القاهرة الدولي تمهيدا للسفر إلى السودان.

وتغادر بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم؛  استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا قد أسفرت عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم كلا من صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وقام الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجولة الأولى بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب.


وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تخوض مباراة الهلال في السودان يوم 18 فبراير الجاري، بعد انتهاء المباراة مباشرة إلى أسوان.

وتقيم بعثة فريق الكرة بأسوان لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العامري فاروق مطار القاهرة الدولي السودان الهلال السوداني

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