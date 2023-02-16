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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرار من فنان شهير بسبب زلزال سوريا .. شاهد

دنيا من السواد
دنيا من السواد

بعد الأزمة التى يعيشها أهل سوريا حاليًا نتيجة للدمار الذي خلفه الزلزال المدمر قرر المطرب السوري ناصيف زيتون أن يشارك أهل بلده معاناتهم من خلال تقديم أغنية تعبر عن مدى الأسى الذي يعيش فيه أهل سوريا خلال هذه الفترة.



الأغنية بعنوان دنيا من السواد من كلمات وألحان إيفان نسوح ومن توزيع عمر الصباغ وتقول كلماتها 

"يا حجار لا تقسي على ولادا

 خطيه حرام كتير في أطفال

في طفل من تحت الردم نادا 

شيلو حجار البيت عني تقال

رح تشفا سورية  وتوقف عإجريا 

 وتضحك اراضيا  مهما وجعها طال

 

أرباح الأغنية تعود إلى أهل الضحايا فى سوريا

وقرر المطرب ناصيف زيتون أن أرباح هذه الأغنية على جميع المنصات الرقمية سوف تعود بكاملها إلى أهالى ضحايا الزلزال وإلى سواعد الأبطال من فرق الإغاثة والإنقاذ.
 

تبرع ناصيف زيتون لأهل سوريا

وكان ناصيف زيتون قد أعلن تبرعه بـ360 مليون ليرة سوريا لأهل ضحايا الزلزال مساهمة منه ودعم للمتضررين من الزلزال.
 

المطرب السوري ناصيف زيتون ناصيف زيتون دنيا من السواد

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