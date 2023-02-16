فقدت بصرها.. حادث البلوجر سارة محمد يثير الجدل من جديد| تفاصيل

تعد سارة محمد محمود، من البلوجر الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهتم بمجال الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل.

ولكن تعرضت البلوجر سارة محمد، لحادث مروع، خلال عودتها إلى المنزل برفقة خطيبها، فقدت بسببه بصرها، فتعرضت الخميس الماضي هي وخطيبها، لإطلاق نار شديد من قبل مجهولين على الطريق الصحراوي، مستهدفين سرقة السيارة.

ونقلت سارة وخطيبها إلى المستشفى الميري بالإسكندرية، وأكد الأطباء تعرضها لإصابات بالغة، أدت إلى تجمع دموي ونزيف بالمخ، وفقدان البصر، نتيجة تدمر أنسجة العين، بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا في عينها.

وخضعت سارة لإجراء عملية بالمخ، وستخضع لعملية أخرى قريبًا، ولكن بعد تخطي مرحلة الخطر، بينما تعرض خطيبها إلى بعض الجروح والكدمات السطحية.