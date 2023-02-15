لن تصدق.. طعام خارق يخفض الكوليسترول وينقص الوزن

لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم ، حاول تقليل تناول الأطعمة الدهنية ، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة.

لا يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة لخفض الكوليسترول

تحقق من الملصقات الموجودة على الطعام لمعرفة نوع الدهون الموجودة فيه.

أطعمة تخفض الكوليسترول

الأسماك الزيتية ، مثل الماكريل والسلمون

أرز بني وخبز من الحبوب الكاملة ومعكرونة من القمح الكامل

المكسرات والبذور

فواكه وخضراوات

تمرن أكثر

حاول أن تمارس ما لا يقل عن 150 دقيقة (2.5 ساعة) من التمارين أسبوعيًا.

تتضمن بعض الأشياء الجيدة التي يجب تجربتها عند البدء ما يلي:

المشي - حاول المشي بسرعة كافية حتى يبدأ قلبك في النبض بشكل أسرع

سباحة

ركوب الدراجات

المصدر nhs