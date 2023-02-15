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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. طعام خارق يخفض الكوليسترول وينقص الوزن

الكوليسترول
الكوليسترول

لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم ، حاول تقليل تناول الأطعمة الدهنية ، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة.

لا يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة لخفض الكوليسترول 

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تحقق من الملصقات الموجودة على الطعام لمعرفة نوع الدهون الموجودة فيه.

أطعمة تخفض الكوليسترول

الأسماك الزيتية ، مثل الماكريل والسلمون
أرز بني وخبز من الحبوب الكاملة ومعكرونة من القمح الكامل
المكسرات والبذور
فواكه وخضراوات

تمرن أكثر
حاول أن تمارس ما لا يقل عن 150 دقيقة (2.5 ساعة) من التمارين أسبوعيًا.

تتضمن بعض الأشياء الجيدة التي يجب تجربتها عند البدء ما يلي:

المشي - حاول المشي بسرعة كافية حتى يبدأ قلبك في النبض بشكل أسرع
سباحة
ركوب الدراجات

المصدر nhs

الكوليسترول أطعمة تخفض الكوليسترول المكسرات الأسماك الزيتية الدهون

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