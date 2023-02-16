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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2003 يتأهل لربع نهائي كأس مصر بالتعادل مع البنك الأهلي

صدى البلد

تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ لربع نهائي بطولة كأس مصر للشباب، بعد تعادله مع ضيفه البنك الأهلي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للبطولة.

افتتح البنك الأهلي التسجيل أولًا، ونجح الأهلي في إدراك التعادل بهدف سجله محمد وائل، في الدقيقة ٤٢، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين ١ - ١.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٣» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: طارق حسن.

الدفاع: يوسف عاطف - عبد الجواد عبد الرحمن - إبراهيم عبد الحكيم.

الوسط: محمد وائل - ميدو نبيل - مصطفى أبو الخير - مازن أسامة.

الهجوم: عبد الرحمن شريف - عبد الله زيدان - يوسف شريف.

وشارك سمير محمد بدلًا من عبد الرحمن شريف، ومصطفى عويس بدلًا من عبد الله زيدان، وأحمد طعيمة بدلًا من يوسف عاطف، ومحمد أحمد «شرقية» بدلًا من يوسف شريف، وعمر عبد الحميد بدلًا من ميدو نبيل.

بهذا التعادل أنهى «أهلي ٢٠٠٣» مرحلة المجموعات وهو في صدارة الترتيب برصيد ٧ نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين على حرس الحدود ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ١، قبل التعادل اليوم مع البنك الأهلي ١ - ١، ليتأهل بذلك لربع النهائي.

وتقام بطولة كأس مصر للشباب خلال فترة توقف بطولة الجمهورية، بسبب مشاركة منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ بمصر، المؤهلة لكأس العالم للشباب بإندونيسيا في العام نفسه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ محمد شرف مديرًا فنيًّا، ومحمود صادق مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ بطولة كأس مصر للشباب البنك الاهلي ملعب الأهلي بمدينة نصر مرحلة المجموعات للبطولة

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