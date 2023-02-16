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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

بطاقة تموين
بطاقة تموين

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين حديثي الزواج، عن  طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج لعام 2023، لتوعية المواطنين بحقوقهم، وللمساعدة في دعم الأسرة شهريا في سلة الغذاء، في ظل موجة الغلاء، وعدم الدخول في غرامات بالنسبة لأسرتها أو تعرض بطاقاتهم الي التوقف للمخالفة.

طريقة  إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 2023

 تبدأ  بالدخول على موقع دعم مصر، أو الدخول على بوابة مصر الرقمية، وعمل حساب علي أحدهما، وإزالة الزوجة المقيدة تموينيًا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم

 وضعها علي بطاقة التموين الخاصة بالزوج عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

ويجب اتباع الخطوات التالية:-

بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية

ثم اضغط على ابدأ الخدمة أدخل بيانات البدال التمويني

ادخال المحافظة الموجودة في الرقم القومي

 اختر الإدارة التموينية 

اختر مكتب التموين التابع لمحل سكنك

ويمكن إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين

بالضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتها

 ويطلب من الموقع قراءة الشروط والأحكام واضغط موافق

بعدها ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل

وسيتم عرض كافة البيانات التي ادخلتها للمراجعة

 ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده

دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع 

أو من خلال مندوب تحصيل

المستندات المطلوبة لإضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

توافر رقم بطاقة التموين

 كتابة اسم الزوجة رباعيا

الرقم القومى للزوجة

 اختيار العلاقة

 ثم الضغط على إضافة

ثم ضم إلى بطاقة التموين

انتظار التحميل للتأكيد الإضافة

 

طريقة اضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج


شروط استخراج بطاقة تموين جديدة

من ضمن شروط اضافة بطاقات التموين:-

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"

الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة

الأسرة التى لا يزيد معاشها عن 2500 جنيه
القصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت

 للمواطن مصري الجنسية وإقامته داخل مصر

الأسرة التى لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه

ضرورة عمل بحث اجتماعي كضمان للإضافة
 

كيفية استخراج بطاقة التموين لعام 2023

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

بالخطوات .. كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين

العمالة غير المنتظمة

المتعطلون عن العمل 

من في حكمهم 

المستفيدون من معاش السادات ومبارك

أصحاب الأمراض المزمنة 

غير القادرين و المرأة 

المعيلة والأرامل والمطلقات

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة

العمال اليومية

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