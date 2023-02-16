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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدير الجامع الأزهر يختتم اختبارات الأسبوع الثاني بزيارة رواق المنوفية

صدى البلد

أدى اليوم الخميس، دارسو المرحلة التمهيدية والمتوسطة والتخصصية بمستوياتها الثلاثة، اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، ليختتموا بذلك فعاليات  الأسبوع الثاني من الاختبارات التي بدأت في مستهل هذا الشهر ، والتي من المتوقع أن تنتهي في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وفي مواصلة جهوده لمتابعة سير الاختبارات بفروع الأروقة الخارجية، تفقد مدير عام الجامع الأزهر الدكتور هاني عودة، سير الاختبارات بفرع معهد شبين الكوم النموذجي بمحافظة المنوفية، وخلال المتابعة استمع لتعليقات الدارسين وانطباعاتهم عن تجربة الدراسة في الرواق الأزهري، والذين أكدوا نجاح التجربة التي آتت ثمارها بفهم صحيح لعلوم الشريعة والعلوم العربية.

رافق مدير عام الجامع الأزهر ، في هذه الزيارة الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، وعاكف رمضان، الباحث المتابع من الجامع الأزهر، ومدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة المنوفية.

وأثناء زيارته للجان الاختبارات المنعقدة، وجه الدارسون الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل، كما أثنوا على الجهود المبذولة من قِبل الإدارة العامة للجامع الأزهر في التنظيم والإشراف على الدراسة والاختبارات، متمنين زيادة عدد فروع ومقار الدراسة لتغطي جميع مراكز الجمهورية.

تأتي هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

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