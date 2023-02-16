عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب روسيا.. أمريكا تحذر من خطر يهدد الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

قال أندرو لايت، مساعد وزير الطاقة الأمريكي للشؤون الدولية، إن انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي يشكل تهديدا لاقتصاداتها.

وقال لايت: "نتوقع أنه بدون تجديد مرافق تخزين الغاز في أوروبا بالغاز الطبيعي الروسي، قد تكون فترات تجديد الربيع والصيف أكثر صعوبة مما كانت عليه في السنوات السابقة، وهذا بدوره يشكل تهديدا للاقتصاد الأوروبي في الشتاء المقبل”.

وأضاف: "ليس علينا أن ننخدع. من شبه المؤكد أن الشتاء القادم سيكون أصعب مع عودة الصين إلى مستويات الاستهلاك  الذي كان قبل جائحة فيروس كورونا، وبالتالي لن يكون هناك غاز روسي لصالح منشآت التخزين الأوروبية”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “يورو أوبسرفر”، نقلا عن مسودة وثيقة، أن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا ستركز على وقف مبيعات السلع عالية التقنية التي يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة.

من التكنولوجيا لـ المراحيض.. تفاصيل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا

دولة أوروبية تعلن العصيان علي العقوبات المفروضة ضد روسيا.. تفاصيل

ويقال إن القائمة السوداء للتصدير المكونة من 146 صفحة ستشمل الإلكترونيات والليزر ومعدات الراديو والبرمجيات وإلكترونيات الطيران والكاميرات البحرية والمعادن الأرضية النادرة، بالإضافة إلى مكونات أخرى أكثر تحديدًا مستخدمة في تكنولوجيا النانو.

ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن العبوة ستغطي أيضًا المزيد من “العناصر الرمزية” للاستخدام اليومي من بينها “بيديه، مراحيض، صهاريج التنظيف والأدوات الصحية المماثلة”، بالإضافة إلى مصابيح LED وغزل القنب وآلات فرز البريد والأواني الفخارية والطوب والإطارات وحتى رؤوس الأقلام.

ومع ذلك، فشل سفراء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة يوم الأربعاء، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن قضية المطاط الصناعي، الذي يستخدم في الإطارات، قد برزت كعقبة عثرة.

الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعى اوروبا الغاز الروسي الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

شعر به سكان دول عربية.. زلزال قوي يضرب وسط تركيا

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

زلزال قوي يضرب سوريا .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

شعر به سكان دول عربية.. زلزال قوي يضرب وسط تركيا

زلزال قوي يضرب سوريا .. تفاصيل

دخول سناتور أمريكي إلي المستشفى بعد إصابته بالاكتئاب الشديد

لا فائز عسكريًا .. اعتراف صادم من أمريكا بشأن إنهاء الحرب بأوكرانيا

بايدن: تمكنا من حماية المواقع الحساسة ضد المنطاد الصيني.. ولن نعتذر لبكين

بعد فحصه طبيًا.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن كِبر سن بايدن

من جديد.. خروج قطار عن مساره يحمل مواد خطرة في أمريكا

للمرة الثانية في يومين .. مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية قرب ألاسكا

ترشيحاتنا

خروج مواطني سوريا إلى الشوارع خوفا من الزلزال.. فيديو

انهيار مبنى في ريف حلب جراء الزلزال الجديد ووجود عالقين تحت الأنقاض

إبراهيم عيسى: الإخوان بطل الفتنة الطائفية بكل العصور

مسألة وقت.. مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك الجدد.. فيديو

النشرة الدينية.. موعد الإسراء والمعراج 2023 .. و4 كلمات للتحصين في الجمعة الأخيرة من رجب

سعر بي ام دبليو X2 موديل 2023 في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها.. أكلات ومشروبات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم

الأسماك التهمت الجثث.. مشاهد مؤثرة من الفيديو الوحيد لسفينة تيتانيك

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

العين حق.. صدمة بوفاة رضيع بعد نشر صورته على فيسبوك بيومين

فيديو

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

ملايين بيشوفوه.. شبيه عبدالحليم حافظ يثير الجدل في شبرا “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ