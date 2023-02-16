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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من التكنولوجيا لـ المراحيض.. تفاصيل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة “يورو أوبسرفر” اليوم الخميس، نقلا عن مسودة وثيقة، أن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا ستركز على وقف مبيعات السلع عالية التقنية التي يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة.

ويقال إن القائمة السوداء للتصدير المكونة من 146 صفحة ستشمل الإلكترونيات والليزر ومعدات الراديو والبرمجيات وإلكترونيات الطيران والكاميرات البحرية والمعادن الأرضية النادرة، بالإضافة إلى مكونات أخرى أكثر تحديدًا مستخدمة في تكنولوجيا النانو.

ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن العبوة ستغطي أيضًا المزيد من “العناصر الرمزية” للاستخدام اليومي من بينها “بيديه، مراحيض، صهاريج التنظيف والأدوات الصحية المماثلة”، بالإضافة إلى مصابيح LED وغزل القنب وآلات فرز البريد والأواني الفخارية والطوب والإطارات وحتى رؤوس الأقلام.

ومع ذلك، فشل سفراء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة يوم الأربعاء، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن قضية المطاط الصناعي، الذي يستخدم في الإطارات، قد برزت كعقبة عثرة.

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وقيل إن إيطاليا وألمانيا متشككتان بشأن حظر الإمدادات الروسية، التي سلمت ما يقرب من 700 مليون دولار من المنتج إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021.

وهناك حاجة إلى دعم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة لتمرير الحزمة.

ومع ذلك، اشتكى قادة الاتحاد الأوروبي مؤخرًا من أن التوصل إلى عقوبات جديدة أصبح أكثر صعوبة حيث أصبحت الأهداف نادرة بشكل متزايد.

ومع ذلك، يقال إن بروكسل تأمل في الانتهاء من الصفقة قبل 24 فبراير، الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي روسيا الإلكترونيات الادوات الصحية

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