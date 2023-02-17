تابع وزنك واحمِ نفسك من الأمراض..حملة للحفاظ على الصحة بجامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان اليوم تنفيذ حملة للحفاظ على صحة المصريين من امراض النحافة وزيادة الوزن تحت عنوان " تابع وزنك ، احمي نفسك من الامراض الناتجة عن زيادة الوزن أو النحافة.

وأطلقت جامعة حلوان شعار “اطمن على صحتك، اعرف كتلة جسمك، اعرف نسبة المياه والدهون اللي محتاجها”.

ودعت جامعة حلوان طلابها و العاملين واعضاء هيئة التدريس و كافة المواطنين إلى المشاركة في المبادرة .

وأعلنت الجامعة عن نشر بعض المنشورات عبر صفحاتها الرسمية للتوعية بالمعلومات عن الغذاء الصحي والنشاط البدني، والقياسات الجسمية، و توفير متابعة مع متخصصين للمشاركين بالحملة ، إضافة إلى جوائز تحفيزية، وجوائز نقدية، لطلاب جامعة حلوان.

وأشارت جامعة حلوان إلى انه على راغبي المشاركة بالحملة الدخول على الرابط او امسح الباركود من الصورة، وشارك في المبادرة:

https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8

جدير بالذكر انه تستضيف جامعة حلوان اليوم المسابقة الوطنية لرواد تطبيق العلم فى مصر SOLE بالموسم التاسع لطلبة البيوتكنولوجى على مستوى الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم و ريادة الدكتور ايمن موريس وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب وإشراف الدكتور رانيا الليثى منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية والدكتور إيهاب عبدالرؤف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، وتستضيف جامعة حلوان غدا مسابقة SOLE و التى تنظمها شركة CEB برئاسة الدكتور ايمن صالح بمجمع الفنون و الثقافة بجامعة حلوان بمشاركة ١٥ جامعة مصرية حكومية و خاصة وأهلية.