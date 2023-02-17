عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تابع وزنك واحمِ نفسك من الأمراض..حملة للحفاظ على الصحة بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان اليوم تنفيذ  حملة للحفاظ على صحة المصريين من امراض النحافة وزيادة الوزن تحت عنوان " تابع وزنك ، احمي نفسك من الامراض الناتجة عن زيادة الوزن أو  النحافة. 

وأطلقت جامعة حلوان شعار “اطمن على  صحتك، اعرف كتلة جسمك، اعرف نسبة المياه والدهون اللي محتاجها”.

ودعت جامعة حلوان طلابها و العاملين واعضاء هيئة التدريس و كافة المواطنين إلى المشاركة في المبادرة .

وأعلنت الجامعة عن نشر بعض المنشورات عبر صفحاتها الرسمية للتوعية  بالمعلومات  عن الغذاء الصحي والنشاط البدني، والقياسات الجسمية، و توفير متابعة  مع متخصصين للمشاركين بالحملة ، إضافة إلى جوائز تحفيزية، وجوائز نقدية، لطلاب جامعة حلوان.

وأشارت جامعة حلوان إلى  انه على راغبي المشاركة بالحملة الدخول على الرابط او امسح الباركود من الصورة، وشارك في المبادرة:
https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8

جدير بالذكر انه  تستضيف جامعة حلوان اليوم المسابقة الوطنية لرواد تطبيق العلم فى مصر SOLE بالموسم التاسع لطلبة البيوتكنولوجى على مستوى الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور  السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور  حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور  منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم و ريادة الدكتور  ايمن موريس وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب وإشراف الدكتور  رانيا الليثى منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية والدكتور  إيهاب عبدالرؤف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، وتستضيف جامعة حلوان غدا مسابقة SOLE و التى تنظمها شركة CEB برئاسة الدكتور ايمن صالح بمجمع الفنون و الثقافة بجامعة حلوان بمشاركة ١٥ جامعة مصرية حكومية و خاصة وأهلية.

جامعة حلوان جامعه طلاب جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مراهقة.. الجمهور يصدم ابنة شيرين بهذا الطلب ورد فعل غير متوقع منها

الزراعة: اتفاق ثلاثي لتوفير كميات كبيرة من الدواجن قبل شهر رمضان

متوجعوش دماغنا.. تغريدة صادمة للاعب الزمالك السابق عن قرار الفيفا بشأن قيد الصفقات

فلوس الخليج وعمالقة أوروبا.. تفاصيل العروض المغرية لضم نجمي الأهلي

ترشيحاتنا

تفاصيل انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته العاشرة .. صور

سيناتور أمريكي: لا تراجع عن دعم أوكرانيا

اوعى ترجع |شوبير يحسم الجدل بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

انتو السبب في ضياع القندوسي وعطية|مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

لم يتأثر مبنى واحد.. سر بلدة تركية صمدت بوجه الزلزال المدمر

مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. 3 علامات تكشف اللانشون المصنوع بفضلات الفئران

ورقة منسية بخط دافنشي تكشف توصله للجاذبية الأرضية قبل أينشتاين بـ 400 عاما

تحذير هام .. حلوى شهيرة تدمر جسم الأطفال وتسبب السرطان

هكذا احتفل كريم بنزيما بعيد الحب مع حبيباته الثلاثة

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ