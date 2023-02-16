عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة روسية كبيرة تفتتح فرعا لها في مصر

جامعة كازان
جامعة كازان

أعلن مارات صفيولين، نائب رئيس جامعة كازان الحكومية الروسية، أن الجامعة تستعد لإنشاء فرع لها في مصر.

وقال صفيولين، إن “جامعة كازان الفيدرالية ستفتتح فروعا لها في مصر وكازاخستان،هذا العام من المخطط البدء في قبول الطلاب، حوالي 300 شخص لكل فرع”.

وأشار نائب رئيس جامعة كازان الحكومية الروسية، إلى أن هذه الخطوة مهمة في التوسع الدولي، ونخطط لإنشاء فرع في القاهرة.

بسبب روسيا.. أمريكا تحذر من خطر يهدد الاتحاد الأوروبي

من التكنولوجيا لـ المراحيض.. تفاصيل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا

وقالت السفارة الروسية في مصر: “ستفتتح جامعة كازان الفيدرالية فرعا لها في القاهرة. ومن المخطط قبول الطلاب في صيف عام 2023 وسيبلغ عددهم حوالي 300 شخص”.

واضاف: "كما سيتم تمويل المشروع من قبل شركاء الأعمال والمستثمرين المهتمين".

مصر روسيا كازاخستان جامعة قازان جامعة قازان الحكومية الروسية السفارة الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

شعر به سكان دول عربية.. زلزال قوي يضرب وسط تركيا

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

زلزال قوي يضرب سوريا .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

السويد ترفض منح إذن جديد لحرق نسخة من القرآن الكريم

شعر به سكان دول عربية.. زلزال قوي يضرب وسط تركيا

زلزال قوي يضرب سوريا .. تفاصيل

دخول سناتور أمريكي إلي المستشفى بعد إصابته بالاكتئاب الشديد

لا فائز عسكريًا .. اعتراف صادم من أمريكا بشأن إنهاء الحرب بأوكرانيا

بايدن: تمكنا من حماية المواقع الحساسة ضد المنطاد الصيني.. ولن نعتذر لبكين

بعد فحصه طبيًا.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن كِبر سن بايدن

من جديد.. خروج قطار عن مساره يحمل مواد خطرة في أمريكا

ترشيحاتنا

خروج مواطني سوريا إلى الشوارع خوفا من الزلزال.. فيديو

انهيار مبنى في ريف حلب جراء الزلزال الجديد ووجود عالقين تحت الأنقاض

إبراهيم عيسى: الإخوان بطل الفتنة الطائفية بكل العصور

مسألة وقت.. مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك الجدد.. فيديو

النشرة الدينية.. موعد الإسراء والمعراج 2023 .. و4 كلمات للتحصين في الجمعة الأخيرة من رجب

سعر بي ام دبليو X2 موديل 2023 في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها.. أكلات ومشروبات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم

الأسماك التهمت الجثث.. مشاهد مؤثرة من الفيديو الوحيد لسفينة تيتانيك

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

العين حق.. صدمة بوفاة رضيع بعد نشر صورته على فيسبوك بيومين

فيديو

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

ملايين بيشوفوه.. شبيه عبدالحليم حافظ يثير الجدل في شبرا “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ