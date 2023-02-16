جامعة روسية كبيرة تفتتح فرعا لها في مصر

أعلن مارات صفيولين، نائب رئيس جامعة كازان الحكومية الروسية، أن الجامعة تستعد لإنشاء فرع لها في مصر.

وقال صفيولين، إن “جامعة كازان الفيدرالية ستفتتح فروعا لها في مصر وكازاخستان،هذا العام من المخطط البدء في قبول الطلاب، حوالي 300 شخص لكل فرع”.

وأشار نائب رئيس جامعة كازان الحكومية الروسية، إلى أن هذه الخطوة مهمة في التوسع الدولي، ونخطط لإنشاء فرع في القاهرة.

وقالت السفارة الروسية في مصر: “ستفتتح جامعة كازان الفيدرالية فرعا لها في القاهرة. ومن المخطط قبول الطلاب في صيف عام 2023 وسيبلغ عددهم حوالي 300 شخص”.

واضاف: "كما سيتم تمويل المشروع من قبل شركاء الأعمال والمستثمرين المهتمين".