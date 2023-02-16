بين رأي الناس والدين..هل يجوز تربية الكلاب في المنزل؟

غالبا ما يثير موضوع تربية الكلاب في المنزل الجدل بين مؤيد ومعارض وحكم الديني لذلك تجولت عدسة صدى البلد بين الناس لتسألهم “هل تؤيد تربية الكلاب في المنزل أم لا؟”.

وقالت شيماء أحمد، إن الكلاب تمنع الملائكة ‏من دخول البيت ونحن مأمورين باتباع الأحكام الشرعية لا الأهواء،ومع ذلك يجب التعامل معهم برحمة وحب لأنهم أرواح بريئة يحاسبنا الله عز وجل عليها إذى تعرضت للأذى بسببنا.

من جانبه لم يمانع عبد الرحمن جابر تربية الكلاب إن كانت للحراسة فقط،مشيرا إلى أن تربية الكلاب في المنزل شيء غير مستحب بسبب لعابها النجس.



‏وعلى جانب آخر أيد كريم عبد المنعم تربية الكلاب بالمنزل لأن الأليف منها قد يتشرد أو يتعرض للأذى من الحيوانات الأخرى إذا تركت بالشارع مع مرعاة بعدها عن أماكن الصلاه في المنزل.

وأوضح الشيخ عبدالله الأزهري، أن جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والحنابلة اجتمعوا على أن الكلب كله طاهر ماعدا اللعاب والافرازات التي تخرج منه ،وخالفهم الإمام مالك كان وقال أن الكلب كله طاهر،وأضاف أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز اقتناء أو تربية الكلاب إلا لحاجه الصيد أو الحراسة.