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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جماعي للمؤشرات.. جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية .. فيديو

البورصة
البورصة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية إن مؤشر "إيجي إكس 30" تراجع بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17488 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2964 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 20749 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 7206 نقطة.

وأضافت رمسيس: تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2990 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4514 نقطة.

 

https://fb.watch/iJWkrZhCXx/

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