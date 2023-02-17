الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وعودة الطقس الدافئ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس، تشهد اليوم ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة علي أغلب الانحاء، ليسود اليوم طقس معتدل علي القاهره الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما خلال ساعات الليل، يظل الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، وسط فرص لسقوط الامطار الخفيفه على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة، في الطقس، يظل نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويستمر نشاط الرياح مؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي

القاهرة الكبرى والوجة البحري١٨ درجة مئوية

السواحل الشمالية ١٨درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٠ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٢ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٤ درجة مئوية