النقض تخفف الحكم على رؤوف بطرس غالي إلى خمس سنوات مشدد

قضت محكمة النقض بقبول طعن رؤوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق على سجنه 15 عاما وتخفيف الحكم إلى خمس سنوات مشدد وغرامة مليون جنيه وتخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدى إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل ونظم القانون حق للمتهمين في الحصول علي إفراج شرطي والتي لا تنطبق علي هذه الحالة.

جرائم تم استثناؤها من تطبيق نظام الإفراج الشرطى

-والجرائم التي تم استثناؤها من تطبيق نظام الإفراج الشرطى هى:

1-جرائم التجمهر

2-جرائم الإرهاب.

3-جرائم غسيل الأموال.

4-جرائم المخدرات باستثناء التعاطي أو الحيازة الشخصية.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.