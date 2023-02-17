دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يفتح مرانه لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة

قال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه سيتم فتح تدريب الفريق الأول لكرة القدم المقرر إقامته في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من فعاليات المران.

وأكد مدير الكرة، أن حضور وسائل الإعلام للمران سيكون متاحًا خلال أول 15 دقيقة الأولى، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها غدًا السبت ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتغادر بعثة الأهلي، السودان غدًا السبت عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان، حيث تقيم البعثة بأسوان لمدة 48 ساعة؛ استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.