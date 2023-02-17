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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يؤدي مرانه الرئيسي اليوم على ملعب الهلال السوداني

صدى البلد

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يختتم تدريباته في الثالثة، عصر اليوم، على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدًا السبت، في إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، قد وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء أمس، وكان في استقبالها السفير هاني صلاح، سفير مصر في السودان ووفد السفارة.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا قد أسفرت عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وسبق أن قام الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجولة الأولى بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تخوض مباراة الهلال في السودان يوم 18 فبراير الجاري، بعد انتهاء المباراة مباشرة إلى أسوان.

وتقيم بعثة فريق الكرة بأسوان لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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