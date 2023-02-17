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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة المريخ السودانى اليوم في دوري الأبطال

الزمالك
الزمالك

نشر الإعلامي خالد الغندور، صورًا من داخل غرفة ملابس الزمالك، قبل مواجهة المريخ السوداني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق الغندور علي الصور، كاتبًا: “غرفة خلع ملابس فريق الزمالك أصبحت جاهزة لاستقبال الفريق لمباراة المريخ السوداني”.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المريخ السوداني المقرر لها في الثالثة عصر اليوم الجمعة باستاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الزمالك 

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى الزمالك : محمد عواد

خط دفاع الزمالك : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط وسط الزمالك : نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط هجوم الزمالك : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحى و عبد الله جمعه و عمر جابر و حمزة المثلوثي و عمرو السيسي و محمد أشرف "روقا" و إبراهيما نداي و يوسف أسامة نبيه و مصطفي شلبي.

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