عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل مناقشته بالشيوخ.. أهداف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، غدا الاحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

ويهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص.

واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، تم إعداد مشروع القانون المعروض.

المشروعات المتوسطة والصغيرة لجنة الشئون الدستورية المنشآت الصناعية المستثمرين مشروع قانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

حادث أليم.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

ولّع في طرحة فستان العروسة .. فيديو مأساوي وردّ فعل صادم للزوج

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. لسه قدامك فرصة قبل الفجر

دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تجعل قبره روضة من رياض الجنة

في الإسراء والمعراج.. الإفتاء: هذا الدعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

ترشيحاتنا

اليوم.. تشييع جثمان الكاتب الصحفي الكبير مرسى عطالله من مؤسسة الأهرام

الإفتاء: الذكر الجماعي أمر شرعي لا شبهة فيه

سعر ومواصفات تابلت Lenovo Yoga Tab 11 في السعودية

بيان عاجل من أمريكا بشأن تدريب أول دفعة من القوات الأوكرانية

بعد تصريحات الحكومة حول استيراد الفراخ.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

سعر رنج روفر سبورت 2023 في السعودية .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل ينقذ قطة تحت أنقاض الزلزال.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

كل من يقترب سيموت.. قصة أعظم مقبرة تاريخية العلماء يخشون فتحها

مقابل 5 مليارات دولار.. ماذا ستفعل قطر بعد شراء مانشستر يونايتد؟

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ