المستشار الألماني : سندعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بشكل كامل

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة، خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بشكل كامل ومهما حدث سيستمر هذا الدعم.

وقال أيضاً أن ألمانيا تقدم لأوكرانيا أحدث الأسلحة والذخائر ومستمرون في ذلك، وأنهم بحاجة لوجود صناعات حربية فعالة في أوروبا وألمانية.

وأضاف شولتز أن ألمانيا تعمل على على خلق توازن بين دعم أوكرانيا عسكريا وعدم اندلاع حرب مع روسيا.

ودعا شولتس الحلفاء القادرين على إرسال دبابات لأوكرانيا بأسرع وقت كما أكد على زيادة إنتاج الأسلحة والذخائر لتوفير الإمدادات لأوكرانيا في الوقت الحالي.

وتابع: "بوتين أدرك أنه لن يحقق طموحاته التوسعية وستنتهي الحرب بانسحاب القوات الروسية".

كما رد على أخر تصريحات وزارة الخارجية الروسية والتي تتهم فيها الناتو بالتواطؤ مع أوكرانيا ضدها وأنها طرف في الصراع معها، وقال أنهم يحاولوا ضمان عدم اندلاع حرب بين الناتو وروسيا.

وعلق على دور الرئيس الروسي فلادميمر بوتين في الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال أن بوتين أدرك أنه لن يحقق طموحاته التوسعية وستنتهي الحرب بانسحاب القوات الروسية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة، أنه يمكن أن تحقق أوكرانيا الانتصار على القوات الروسية بفضل الدعم المستمر لها، وأن روسيا تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وطالب زيلينسكي بتسريع تسليم الأسلحة المتطورة لأوكرانيا للتصدي للقوات الروسية في الحرب معها، كما اتهم روسيا بأنها تواصل تهريب نفطها إلى الخارج وبيعه.

وذكر زيلينسكي القادة الأوروبيين وطالبهم، قائلاً إنه حان وقت انضمام زيلينسكي إلي الاتحاد الأوروبي، وأن معظم الأوروبيون يدعمون انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، ليس هناك بديل لوحدتنا.

كما صرح عن وجود مسيرات إيرانية في سماء أوكرانيا وكانت نتائج وجودها كارثية.

وأختتم تصريحاته بأن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فقط، الكرملين ممكن أن يكسر أمن الجميع، ولا أحد يريد أن تجرب منطقة الشرق الأوسط المرارة.

يذكرأن انطلق اليوم، مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا والذي يضم العشرات من أكبر قادة الدول ومئات الوزراء، وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي والعديد من الخبراء وصناع القرار.

ويناقشون في مقر المؤتمر بفندق "بايريشه هوف " أزمة التي بين روسيا وأوكرانيا، ومشاكل الطاقة وخطوط النقل والمياه، والأمن العالمي وكذلك قضايا متعلقة بحقوق الأنسان

وافتتح أعماله وسط أزمة عالمية في الطاقة والغذاء، بعد حرب روسيا على أوكرانيا والذي سيكون محور النقاش في المؤتمر، لأن هذه الحرب أكثر ما تثير رعب وقلق أوروبا ودول العالم، بعد أن شنت روسيا الحرب على أوكرانيا منذ في فبراير امن العام الماضي، بعد أن جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأكمله.





