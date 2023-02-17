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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الزواج حقوق وواجبات" ندوة توعوية بمركز إعلام دمنهور

مركز إعلام دمنهور ينظم
مركز إعلام دمنهور ينظم ندوة توعوية حول "الزواج حقوق وواجبات

نظم أمس مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وإدارة أوقاف الرحمانية وجمعية أحباب المصطفى لتنمية المجتمع  ندوة توعوية حول ( الزواج حقوق وواجبات ).

يأتي ذلك تحت رعاية نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمدرسة الثانوية التجارية بنات بالرحمانية.

حاضر فيها روحية داود دكتوراة تنمية بشرية 
وفضيلة الشيخ محمود أبوحبسة  مدير عام بالأوقاف سابقا هدفت الندوة إلي رفع الوعى لدى الشباب المقبل على الزواج بحقوق وواجبات كلا من الزوجين والرد على ما يثار من مروجى التصريحات والافتاءات على مواقع التواصل الاجتماعى والتى قد تتسبب في إرتفاع حالات الطلاق وخاصة بين المتزوجين حديثا.

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جاء ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم.

محافظة البحيرة مواقع التواصل الاجتماعي تنمية بشرية البحيرة مدرسة الثانوية التجارية مديرية التربية والتعليم مواقع التواصل

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