"الزواج حقوق وواجبات" ندوة توعوية بمركز إعلام دمنهور

نظم أمس مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وإدارة أوقاف الرحمانية وجمعية أحباب المصطفى لتنمية المجتمع ندوة توعوية حول ( الزواج حقوق وواجبات ).

يأتي ذلك تحت رعاية نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمدرسة الثانوية التجارية بنات بالرحمانية.

حاضر فيها روحية داود دكتوراة تنمية بشرية

وفضيلة الشيخ محمود أبوحبسة مدير عام بالأوقاف سابقا هدفت الندوة إلي رفع الوعى لدى الشباب المقبل على الزواج بحقوق وواجبات كلا من الزوجين والرد على ما يثار من مروجى التصريحات والافتاءات على مواقع التواصل الاجتماعى والتى قد تتسبب في إرتفاع حالات الطلاق وخاصة بين المتزوجين حديثا.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم.