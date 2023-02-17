شيرين عبد الوهاب أمام المحكمة الاقتصادية بسبب 10 ملايين جنيه غدا

تنظر غدا السبت المحكمة الاقتصادية أولى جلسات دعوى شركة روتانا ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب ، التي تطالب فيها بإلزام شيرين بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، بسبب عدم التزامها بالعقد مع الشركة .

وكشف حسام لطفي - محامي شيرين عبد الوهاب، تفاصيل خلافها القضائي مع الشركة وموقفها القانوني.

وقال حسام لطفي، في مداخلة هاتفية مع برنامج MBC Trending: الشركة رفعت قضية على شيرين بسبب بندين، الأول أن شيرين لم تسلم الألبوم الذي تم الاتفاق عليه، وهو تقديم 9 أغاني، والثاني أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح للشركة ».

وأكد حسام لطفي، أن شيرين عبد الوهاب حرصت على التأكيد للشركة أنها أنهت الألبوم، موضحًا"شيرين قدمت دعوة تفيد بأنها انتهت من الألبوم ودعت الشركة للاستلام"، وأشار إلى أن شيرين عبد الوهاب اتخذت إجراءً ضد الشركة التي تسببت في تسريب الأغاني.

وقال حسام لطفي، أدخلنا الشركة المسئولة عن هذا الاختلال وطلبنا منها تقديم أي مستند يفيد أن شيرين عبد الوهاب تعاقدت معها أو أنها قبضت أي أموال منها ثمن تلك الأغاني، موضحًا: شيرين موقفها جيد جدا وهي حريصة على تأكيد احترامها للشركة وأنها لا تسعى لأي خصومة .