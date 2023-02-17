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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"كرنفال منشدي العالم" على هامش مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والإسراء والمعراج

كرنفال منشدى العالم
كرنفال منشدى العالم فى بورسعيد

نظمت محافظة بورسعيد مع مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية  "كرنفال منشدي العالم" على هامش مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم التى يشارك فيها ٦٧ دولة ، بمشاركة شباب المنشدين من مختلف مدن العالم.

 

واستقبلت حديقة فريال بحى الشرق فى بورسعيد الفعالية الأولى التي انطلقت بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم بمشاركة عدد من المنشدين وحضور لجنة حكام المسابقة والمئات من الحضور من المدينة الحرة وزائريها ، حيث تقيم الكرنفال المتنقل لأول مرة فى بورسعيد ومصر  يجوب الحدائق والميادين الكبرى لمدة ثلاثة أيام لعرض الانشاد الدينى على اهالى الباسلة ، و يشارك زوار المحافظة وأهلها مع القرّاء والمنشدين الذين جاءوا من بلاد وثقافات مختلفة لعرضها فى مصر .

ووسط إعجاب وتجاوب كبير من الحضور ويتقدمهم محافظ بورسعيد ، ببراعة العرض المقدم من فريق الإنشاد الدينى فى حب الله ورسوله وسط تجاوب كبير من زوار الحديقة ، واستمر ما يقرب من ساعة ونصف ، شهدت تقديم العديد من الاناشيد الدينية الحديثة والقديمة .

 

هذا وتجوب حافلة المنشدين المتنزهات والميادين العامة خفى بورسعيد خلال ثلاث ليالى لعرض موهبتهم فى الانشاد الدينى ، وإيصاله لأكبر عدد من المواطنين سواء من بورسعيد او زوارها ، وذلك في إطار إثراء التنمية السياحة والثقافة والفنون المختلفة ، والعمل على رفع المعانى السامية والفن الهادف الذي تتبناه محافظة بورسعيد بقيادة اللواء عادل الغضبان بالمشاركة المجتمعية لمؤسسة مشكاة نور .

ومسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم التى تنظمها المحافظة وتقام من عدة سنوات ، هى الأكبر من نوعها فى مصر حيث يشارك فيها ٦٧ دولة لحافظين ومنشدين .

ضمن احتفالات الإسراء والمعراج.. محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بالمسجد العباسي

يُذكر أن المؤسسة تعنى بالتعليم والثقافة وقد نظمت بالتعاون مع محافظة بورسعيد جميع فاعليات سفينة الكتب لوجوس هوب التى زارت ميناء بورسعيد السياحى لمدة تراوحت بين ثلاثة أسابيع ، ولاقت نجاح كبير ،نتج عنه إعادة ترتيب لمحافظة بورسعيد على صفحات السياحة الداخلية من جديد بعد استقبال المدينة أكثر من ١٠٠ ألف زائر خلال تلك الفترة .

كرنفال منشدى العالم" على هامش مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

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