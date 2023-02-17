عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نساء معلقات من أثدائهن .. 5 أمور رآها الرسول ليلة المعراج يوضحها الشعراوي

ليلة الإسراء والمعراج
ليلة الإسراء والمعراج

تتواصل الاحتفالات بـ ليلة الإسراء والمعراج، والتساؤل حول ماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء؟.. أمر كشف عنه الشيخ الراحل إمام الدعاة محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف الأسبق.

ليلة الإسراء والمعراج

وقال الشعراوي في حديثه عن ليلة الإسراء والمعراج: رأى النبي رجالاً يزرعون يوماً ويحصدون يوماً، كلما حصدوا عاد الزرع كما كان، قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يخلف الله عليهم ما أنفقوا.

كما رأى النبي رجالاً وأقواماً ترضخ رؤوسهم بالحجارة قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، موضحاً أن العقول والرؤوس التي كانت تحترم كل موعد بشرى يزيد من رصيدها ويزيد من مالها تخرج مبكرة وتعود في آخر ساعات الليل ولكنها تنسى موعدها مع الله في موقف بين يدي الله في خمس صلوات مثل هذه الرؤوس لا وزن لها ولا كرامة لها عند الله وتستحق يوم القيامة الرمي بالحجارة. 

كما رأى النبي أقواماً يسرحون كما تسرح الأنعام طعامهم الضريح (نبت ذو شوك) قال : من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم).. وأي درك حيواني يبلغه الغني المسلم عندما يفتقد مشاعر الأخوة مشاعر الرحمة والرأفة بالضعيف الفقير، ومثل هذا يستحق أن يحشر يوم القيامة على صورة الحيوان.

ورأى النبي أيضا في رحلة المعراج رجالاً يأكلون لحماً نتناً خبيثاً وبين أيديهم اللحم الطيب النضج قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء رجال من أمتك تكون عند أحدهم المرأة بالحلال فيدعها ويبيت عند امرأة خبيثة حتى يصبح).. المؤمن ينأى بمائه أن يضعه إلا في موضعه.وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه..أما النفس الهابطة أما النفوس العفنة فإنها لا تبالي أن يكون الفراش طاهراً أم نجساً.

سبحان الذي اسرى .. معناها ولماذا استغرقت المعجزة ليلة كاملة؟ الشعراوي يجيب

لماذا ترهبنا الزلازل وتتمرد علينا وقد خلق الله الكون مُسخر لنا؟ الشعراوي يجيب

وأردف الشعراوي خلال حديثه عن الإسراء والمعراج: رأى النبي نساءً معلقات من أثدائهن قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللواتي يدخلن على أزواجهن من ليس من أولادهن)، مؤكداً أن أجمل ما في الرجل غيرته وأجمل ما في المرأة حياؤها ولكن من علامات قرب الساعة زوال ذلك كما جاء في الأثر: (إذا كان آخر الزمان رفع الله أربعة أشياء من الأرض رفع البركة من الأرض والعدل من الحكام والحياء من النساء والغيرة من رؤوس الرجال).

وأكد الشعراوي أن جيل المستقبل المظلم الذي نعيشه في واقعنا والذي أصبح شغله الشاغل في ليله ونهاره أن يظفر بالنظرة الحرام وباللمسة الحرام وبالمتعة الحرام، جيل سبق الجاهلية في جاهليتها عنترة الجاهلي يصف عفته فيقول:وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوارى جارتي مأواها.

وشدد عندما بايع النبي نساء مكة على ألا يزنين ولا يسرقن غطت هند بنت عتبة وجهها وقالت: (أو تزني الحرة يا رسول الله؟) استكثرت أن تبايع على هذا الأمر الذي تستقبحه المرأة الحرة فضلاً عن أن تكون امرأة مسلمة.

الشعراوي ليلة الإسراء والمعراج آخر ساعات الليل يوم القيامة طعامهم الضريح الإسراء والمعراج رحلة المعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. كلمات تجلب السعادة لقلبك

شيخ المالكية الراحل .. محطات في مسيرة الدكتور أحمد طه ريان

ليلة الإسراء والمعراج .. 3 أدلة على إثبات اليقظة التامة للنبي

ليلة الإسراء والمعراج| ما هي العبادات المستحبة لإحيائها؟.. ولماذا جعل المولى لنَبِيِّه دابة تحمله؟ .. وهل يجوز إفراد صيام 27 رجب إذا وفق السبت؟

سبحان الذي اسرى .. معناها ولماذا استغرقت المعجزة ليلة كاملة؟ الشعراوي يجيب

أحيوها بالدعاء.. علي جمعة يكشف عن كلمات لا ترد في ليلة الإسراء والمعراج

الأزهر العالمي للفتوى يختتم دورته الـ 58 لتأهيل المقبلين على الزواج

صيام ٢٧ رجب .. ثوابه عظيم | تعرّف عليه

ترشيحاتنا

رئيس النادي "بيطبطب" عليهم.. نجم الزمالك يهاجم اللاعبين بعد تعادل المريخ

لاعيبة "باردة".. رد صادم من أسطورة الزمالك على التعادل مع المريخ

البحوث الفلكية: النشاط الزلزالي في مصر متوسط

نساء معلقات من أثدائهن .. 5 أمور رآها الرسول ليلة المعراج يوضحها الشعراوي

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

«شكرى» يبحث مع نظيره الموريتانى سبل التعاون بين البلدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتي عوضي ورزقي.. خالد عليش يتغزل في زوجته

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور ريهام عبد الغفور

هاف ستومك.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جديدة

دم مجمّد وبواقي أكل .. سر يكشف الكبدة الفاسدة | خاص

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ