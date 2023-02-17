أمور يستحب للمسلم أداؤها في ليلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج يبحث الكثير من المسلمين عن الأعمال التي يستحب أن يقوم بها ليلة الإسراء والمعراج، ويستحب للمسلم الصيام يوم 27 من شهر رجب، وفقا لما أفتت به دار الإفتاء المصرية، ويستحب للمسلم أيضا الإكثار من الصيام والدعاء والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من قيام الليل والاغتسال والإكثار من الصدقات ومساعدة المحتاجين والذكر وكثرة الاستغفار عشرات المرات.



ويستحب للمسلم في ليلة الإسراء والمعراج أن يكثر من كل ما هو عمل صالح وان يجتهد أقصى استطاعته في استغلال هذه الليلة، وترك الظلم خاصة في شهر رجب وباقي الأشهر الحرم والإكثار من إخراج الصدقات.

وردت قصة الإسراء والمعراج في القرآن الكريم كاملتين في سورة النجم وسورة الإسراء التي سميت على اي اسم الرحلة وذكرت قصتها كاملة يقول الله سبحانه وتعالى: (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وقال تعالى في سورة النّجم في قوله سبحانه وتعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى * عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى * ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى * لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى) سورة النجم، 13-18.



دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج تعد ليلة فارقة في الدعوة إلى الله عز وجل، وتحتفل بها وزارة الأوقاف المصرية في عقب صلاة المغرب في أحد المساجد الكبرى، ولم يرد في الشرع الشريف دعاء معين يردده المسلم في ليلة الإسراء والمعراج ولكن على المسلم أن يدعوا بما يشاء وباب الدعاء واسع.



اللهم إني أبرأ من الثقةِ إلا بك.. ومن الأملِ إلا فيك.. ومن التسليمِ إلا لك.. ومن التفويضِ إلا إليك.. ومن التوكلِ إلا عليك.. ومن الطلبِ إلا منك.. ومن الرضا إلا عنك.. ومن الذُّلِ إلا في طاعتك.. ومن الصبرِ إلا على بابِك.. وأسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتي.. والشكرَ على نعمتك شعاري ودثاري.. والنظرِ في ملكوتِكَ دَأَبي وديْدَني وعادتي.. والانقيادَ لك شأني وشُغُلي.. والخوف منك أمني وإيماني.. واللياذَ بذكرك بهجتي وسروري.



اللهم تتابع بِرُّك، واتصلَ خيرُك، وعَظُمَت عطيتُك ورِفدُك، وتناهى إحسانُك وبَلَغَ الغاية، وصَدَقَ وعدُك، وبرَّ قَسَمُك، وعَمَّت فواضلُك، وتمَّت نوافِلُك، ولم تَبْقَ حاجةٌ إلا قد قضيتها، وتكفَّلت بقضائها، فاختم ذلك كُلَّهُ بالرضا والمغفرة، إنك أهلُ ذلك والقادرُ عليه والمَلِيُّ بِه.



يا حيُّ حينَ لا حيّ.. ويا حيُّ مُحْيِيَ الموتى، ويا حيُّ لا إلهَ إلا أنت، يا حيُّ حين لا حيّ، ويا حيُّ قبل كُلِّ حيّ، ويا حيُّ بعدَ كُلِّ حيّ، يا حيُّ يا قيُّوم، يا مُحسِنُ، يا مُجمِلُ، قد أريتنا قدرتَك فأرِنا عفوَك..

اللهم إنَّ ذُنوبي قد عَظُمت وجلَّت، وأنت أعظمُ منها وأَجَلّ، افعل بي ما أنتَ أهلُه، ولا تفعل بي ما أنا أهله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.



يا الله..يا الله...يا الله يامن هو في الأرض إله وفي السماء إله... يامن له عنت الوجوه... وذلت لعظمته الجباه يامن يجيب المضطر إذا دعاه... يامن يسمع العبد إذا ناجاه يا عالم السر والنجوى: يا كاشف الضر والبلوى أسألك يا إلهي أن تحقق لي أملي " وأن تصلح لي قولي وعملي.



اللهم إني أعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر.. ومن مس الضر.. ومن ضيق الصدر ومن حلول الفقر.. ومن تقلب الدهر.. ومن العسر بعد اليسر ومن العقوق بعد البر.. وامنن علي يا إلهي بدوام العافية والستر إلهي عافني في صحتي وعافني في بدني.. وعافني في قوتي وعافني في ديني ودنياي وآخرتي

اللهم اغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك يا قادر من لعجزي غيرك يا عزيز من لذلي غيرك يا قوي من لضعفي غيرك يا غني من لفقري غيرك.



اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك.



رب إني مغلوب فانتصر فاجبر قلبي المنكسر واجمع شملي المنتشر اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر.

اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك وأسألك ما لا يعسر عليك بيد ممتدة بالضراعة إليك وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك وبذل ظاهر بين يديك.

