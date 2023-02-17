7 قتلى.. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على قسم شرطة في باكستان

أسفر هجوم شنته مجموعة طالبان الباكستانية، اليوم الجمعة، على قسم للشرطة في كراتشي عن وقوع 7 قتلى، حسبما أفادت وكالة أنباء “أسوشيتيد فرانس برس”.

وقال المتحدث باسم حكومة ولاية السند مرتضى وهاب صديقي لوكالة فرانس برس :“قتل 4 أشخاص في الهجوم هم شرطيان وحارس (شبه عسكري) وعامل صيانة”، مضيفا أن “العملية انتهت بمقتل الإرهابيين الثلاثة”.

وكانت قد أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، أن مسلحين هاجموا مركز الشرطة في كراتشي بباكستان.

وقال مسؤولو الشرطة إن مسلحين مشتبه بهم أطلقوا عدة رصاصات على المركز الرئيسي المجاور لمخفر سادار، بحسب موقع Geo Tv.

وأضاف مسؤولو الشرطة أن ما لا يقل عن 8-10 إرهابيين يتواجدون داخل مكتب الشرطة، مع استمرار تبادل إطلاق النار على الرغم من مرور أكثر من نصف ساعة.