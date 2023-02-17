فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن فرص العمل اللتي تقدمها وزارة القوى العامله أكدت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف، متاح من خلال التوجه إلى وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة، الموضح على الشاشة.

https://youtu.be/Ou6h62wlt80

http://www.manpower.gov.eg.

ومن خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدر كل 15 يوم، وضحت وزارة القوى العاملة أن فرص العمل في القطاع الخاص، متوفرة في 14 محافظة، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد، وأسوان.



