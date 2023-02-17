عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكل بيتكلم عن اللاعب المصري.. عمرو أديب: إمام عاشور بقى بيج رامي

اللاعب الدولي إمام
اللاعب الدولي إمام عاشور

أثنى الإعلامي عمرو أديب، على أداء اللاعب الدولي إمام عاشور، في أول مشوار له في الاحتراف الخارجي، مشيرا إلى أن إمام عاشور أحرز هدفا في أول مشاركة له مع ميتلاند الدنماركي.

txt

عمرو أديب عن الروتين: مدام مديحة اللي في الدور الثالث ماتت.. فيديو

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، : "الناس كلها بتتكلم عن اللاعب المصري، وإمام ناوي ياخدها جد، ويتوافق مع النظام العالمي الجديد، ولو كان فضل قاعد هنا؛ مكنش هيبقي كده".

وواصل عمرو أديب،: "إمام عاشور بقى شبه بيج رامي، وبقى لياقة بدنية غير عادية، وهيبقى كويس ويتطور؛ لو اجتهد ولعب كويس، وفخد إمام عاشور بقي حاجة جميلة أوي، وفرصة لـ صلاح جديد، وشوفتوا فخد إمام عاشور؟، حط نفسه في المكان الصح، في الوقت الصح، مع دعوة أمه، وجاب الجول بعد 10 دقايق مشاركة".


 

امام عاشور عمرو أديب اللاعب أمام عاشور هدف امام عاشور أخبار إمام عاشور اخبار عمرو اديب اخبار التوك شو أخبار هدف إمام عاشور أهداف إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

موضوعات متعلقة

إمام عاشور عن هدفه مع ميتيلاند بالدوري الأوروبي: إحساس رائع

ترشيحاتنا

منها الواجبة.. مفتي الجمهورية: هناك خمسة أقسام للبدعة

لماذا حدث الإسراء والمعراج؟.. 13 سببا وبشرى خير وعوض لكل مكروب

بعد صورة مراته| سر الحملة الإلكترونية على محمد صلاح.. تفاصيل

بيطمع الفرق فيه.. بركات يكشف عن السبب الرئيسي وراء أداء الزمالك

رئيس النادي "بيطبطب" عليهم.. نجم الزمالك يهاجم اللاعبين بعد تعادل المريخ

لاعيبة "باردة".. رد صادم من أسطورة الزمالك على التعادل مع المريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

انتي عوضي ورزقي.. خالد عليش يتغزل في زوجته

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور ريهام عبد الغفور

هاف ستومك.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ