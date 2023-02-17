الكل بيتكلم عن اللاعب المصري.. عمرو أديب: إمام عاشور بقى بيج رامي

أثنى الإعلامي عمرو أديب، على أداء اللاعب الدولي إمام عاشور، في أول مشوار له في الاحتراف الخارجي، مشيرا إلى أن إمام عاشور أحرز هدفا في أول مشاركة له مع ميتلاند الدنماركي.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، : "الناس كلها بتتكلم عن اللاعب المصري، وإمام ناوي ياخدها جد، ويتوافق مع النظام العالمي الجديد، ولو كان فضل قاعد هنا؛ مكنش هيبقي كده".

وواصل عمرو أديب،: "إمام عاشور بقى شبه بيج رامي، وبقى لياقة بدنية غير عادية، وهيبقى كويس ويتطور؛ لو اجتهد ولعب كويس، وفخد إمام عاشور بقي حاجة جميلة أوي، وفرصة لـ صلاح جديد، وشوفتوا فخد إمام عاشور؟، حط نفسه في المكان الصح، في الوقت الصح، مع دعوة أمه، وجاب الجول بعد 10 دقايق مشاركة".



