وزير الخارجية التركي: الزلزال أكبر كارثة حدثت منذ تأسيس الناتو

قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، اليوم الجمعة، أن الزلزال المدمر هو أكبر كارثة حدثت منذ تـأسيس حزب الناتو، مضيفا :"نشاهد هذه الضرر جليا".

وأعلن مولود أوغلو عن المساعدات التي قدمتها الدول وقال :"102 دلة قدمت عرضا للدعم، و65 دولة مازالت تساعد علي الارض".

و أضاف وزير الخاجية التركي أن 23 دولة انهت مهامها، وأن عدد الأشخاص الذين ساهموا في الإنقاذ من خارج تركيا التي تم انقاذها 11 الف و 800 شخص.

وكان قد أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى بسبب الزلزال المدمر الذي وقع يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 39 ألفا و672 شخصا.

وأضاف صويلو، في تصريحات تليفزيونية لـ (سي.إن.إن ترك): إن حوالي 82 ألف بناية، إما انهارت، أو تضررت بشدة نتيجة للزلزال في تركيا.