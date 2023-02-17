البحوث الفلكية: النشاط الزلزالي في مصر متوسط

أكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ مساعد الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن معدل الزلازل التي تحدث في مصر لم يتغير، ولم تتأثر بـ الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، موضحا إن للزلازل وضع جيولوجي بعيد عن مصر.

وأضاف "عز العرب"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأخبار عن تعرض مصر لزلزال قادم هو موضوع يصعب الحديث فيه، مؤكدًا أن النشاط الزلزالي في مصر متوسط، وكان أخر زلزال ضرب مصر جاء بقوة 5.8 وهو متوسط القوة واضراره متوسطة هي الأخرى على المباني السكنية.

حدوث زلازل في مصر

وتابع: لن يمكن توقع بحدوث زلزال في مصر، والتوقع بحدوث زلزال هو أمر غير وارد وغير موجود علميًا"، مشيرًا إلى أنه من الصعب التوقع بحدوث زلزال في مصر، ولو استعدينا من مباني ووعي وتصرف خلال قدوم أي زلزال إلى مصر سيمر كأن لم يحدث شيء.