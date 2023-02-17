إبراهيم عيسى: دول الغرب أكبر كتلة سياحية تأتي لمصر وارتباطنا بأوروبا وثيق

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشراكة المصرية الأوروبية هي الأكثر من ناحية التصدير والاستيراد، منوهًا بأن أكثر من 90% من القروض التي تحصل عليها مصر تكون من دول الغرب.

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، إلى أن معظم السياح يأتون إلى مصر من الغرب وهي أكبر كتلة سياحية، موضحا أن مصر ترتبط ارتباط وثيق اقتصاديًا وسياسيًا بأوروبا، كما أن الكثير من رحلات الطيران تكون وجهت للدول الأوروبية.

العالم رقيب على الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن العالم رقيب على الاقتصاد المصري، حيث إنه يتابع الاقتصاد وأنه قادر على التأثير على الاقتصاد المصري، موضحًا أن كل الهيئات العالمية تتطلع على ما داخل القطاعات وليس هناك حالة للتخفي في بعض الدول الأوروبية.