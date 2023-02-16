إبراهيم عيسى: الإخوان بطل الفتنة الطائفية بكل العصور

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية قديمًا كانت تعمل في الخفاء من خلال محاولات إحياء الإرهاب في ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان كانت تعمل للتجنيد ودعم الفكرة الخاصة به.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن الإخوان المسلمين سيطروا على الحياة في مصر خلال القرن الماضي، مؤكدًا أن جماعة الإخوان بطل الفتنة الطائفية على مر العصور، لكنها ظهرت في حادث "الزاوية الحمراء".

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه دائمًا ما يكون العقيدة السياسية والاعتماد على مؤسسة حزبية قوية تتقدم الدول وليس الاقتصاد فقط، منوهًا بأن الدولة تصر على أن يكون الاقتصاد هو الحل منذ سبعينيات القرن الماضي.