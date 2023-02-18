مقابل 5 مليارات دولار.. ماذا ستفعل قطر بعد شراء مانشستر يونايتد؟

قدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك "المصرف" أحد أكبر البنوك في قطر، عرض شراء نادي مانشستر يونايتد إلى مجموعة رين التي تشرف على بيع نادي أولد ترافورد نيابة عن عائلة جليزر.

وأكد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني العرض في بيان ألقاه لصحيفة فايننشال تايمز، بتفاصيل شراء نادي مانشستر يونايتد.

ما تفاصيل خطة قطر لتطوير نادي مانشستر يونايتد؟

يتضمن العرض الحصول على "100 في المائة" من نادي مانشستر يونايتد "خالٍ تمامًا من الديون" ويتم إطلاقه على أمل "إعادة النادي إلى أمجاده السابقة".

وقال بيان صادر عن آل ثاني وفقًا لصحيفة مترو البريطانية: "يخطط العرض القطري لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى".

سيكون العرض خاليًا تمامًا من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم التسعة الثانية، والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم، مركز التدريب، الاستاد، البنية التحتية الأوسع، تجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي.

إعادة أمجاد مانشستر يونايتد على يد قطر

تتمثل رؤية العرض في أن يشتهر نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بتميزه في اللعبة، ويُنظر إليه على أنه أعظم نادٍ لكرة القدم في العالم.

وأضاف بيان آل ثاني: "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالعرض، عندما يكون ذلك مناسبًا، إذا ومتى تطورت عملية العطاء."

ومن المشاع أن عائلة جليزر طلبت 5 مليارات دولار للتخلي عن السيطرة الكاملة على النادي.

كما قدمت شركة Ratcliffe والكيماويات INEOS عرضًا بهدف "إعادة مانشستر يونايتد إلى أمجاده".

لكن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم راضٍ عن الانتقال من جهاز قطر للاستثمار ككيان منفصل عن معهد قطر للاستثمار.