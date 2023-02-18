أشيل الحسنة ولا أيه...هند عبد الحليم عبر انستجرم

حرصت الفنانة هند عبد الحليم على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند عبد الحليم بلوك شتوي وبإطلالة جذابة وميكاج رقيق مما حازات علي اعجاب متابعيها .

وعلقت هند علي الصوره "اشيل الحسنة ولا اية"

وجاءت بعض التعليقات عليها من الفنانه سلمي ابو ضيف "لا انا بحبها"

والفنان عمرو وهبه "انقليها الناحيه التانيه"

يذكر ان اخر اعمالها مسلسل أزمة منتصف العمر الذي تصدر تريند منصة شاهد بعد تصاعد الاحداث الكبير الذيشاهدته أولى حلقات المسلسل، ويشارك هند عبد الحليم في بطولة المسلسل النجوم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، ركينسعد، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدي الشامي، هاجر عفيفي وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.





ومن ناحيه اخري بدأت هند عبد الحليم مشوارها الفني بعروض مسرح الدولة، وحصلت على جائزة المهرجان القوميللمسرح كأفضل ممثلة عن دورها في مسرحية هنا انتيجون، كما قدمت عروضًا مع نقابة المهن التمثيلية والتي عُرضتعلى قناة النهار، بدأت مشوارها الدرامي في مسلسل الكابوس عام 2015، ليكون بوابتها للدراما المصرية وتشارك بعدهفي مسلسلات فوق مستوى الشبهات، بنات سوبر مان، راس الغول، الميزان.

كما اشتهرت بأدوارها في أعمال حكايات بنات، زودياك، عوالم خفية، 30 يوم، الأب الروحي، كما شاركت في فيلم 11:11،وفيلم الرعب جدران.