على متن طائرة خاصة.. أبطال مسرحية ميمو يسافرون إلى الرياض استعدادا لأول عرض

غادر فريق عمل مسرحية ميمو أمس الجمعة إلى الرياض على متن طائرة خاصة، استعداد لبدء عروض المسرحية يوم 20 من شهر فبراير الحالي.



وسافر على متن الطائرة بطل العمل أحمد حلمي بالإضافة إلى أحمد رزق وهنا شيحة ومحمد رضوان وحمدي الميرغني وهنا الزاهد ومنتج العمل حمدي بدر.





أحمد حلمي يروج لميمو بأغنية جديدة

وطرح الفنان أحمد حلمي أغنيته الجديدة أرقص والتى يستخدمها كنوع من أنواع الترويج لمسرحيته الجديدة ميمو المفترض عرضها فى الرياض بداية من يوم 20 فبراير الحالي. الأغنية من كلمات فيليبينو وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى و ميكس وماستر هاني محروس.

تفاصيل مسرحية ميمو

وتنطلق الاثنين المقبل 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول من مارس 2023م.

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.