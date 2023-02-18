شخصية سلمى أرهقتني.. هند عبد الحليم تتحدث عن كواليس أزمة منتصف العمر

أعربت الفنانة هند عبد الحليم عن سعادته بنجاح شخصية سلمى، والتى جسدتها فى مسلسلها الأخير أزمة منتصف العمر.



وأكدت هند فى تصريح خاص لصدى البلد أن شخصية سلمى التى تجسدها فى المسلسل أرهقتها للغاية فى كافة تفاصيلها، مشيرة أنها وافقت على تقديم هذه الشخصية كنوع من أنواع التحدي بالنسبة لها لتقديم شخصية صعبة مثل شخصية سلمى المدمنة.



وعن تحضيرها للشخصية أكدت هند أنها استعدت للشخصية جيدا بسؤال متخصصين عن أعراض العقار المخدر الذى تتناوله سلمى ضمن أحداث المسلسل، كما حرصت على التركيز فى أدق التفاصيل كملامح الوجه وعدم وضع أى نوع من أنواع الميك أب.

أزمة منتصف العمر





ويتصدر مسلسل أزمة منتصف العمر تريند منصة شاهد بعد تصاعد الاحداث الكبير الذي شاهدته أولى حلقات المسلسل، ويشارك هند عبد الحليم في بطولة المسلسل النجوم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، ركين سعد، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدي الشامي، هاجر عفيفي وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.





نبذة عن هند عبد الحليم

وقد بدأت هند عبد الحليم مشوارها الفني بعروض مسرح الدولة، وحصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح كأفضل ممثلة عن دورها في مسرحية هنا انتيجون، كما قدمت عروضًا مع نقابة المهن التمثيلية والتي عُرضت على قناة النهار، بدأت مشوارها الدرامي في مسلسل الكابوس عام 2015، ليكون بوابتها للدراما المصرية وتشارك بعده في مسلسلات فوق مستوى الشبهات، بنات سوبر مان، راس الغول، الميزان. كما اشتهرت بأدوارها في أعمال حكايات بنات، زودياك، عوالم خفية، 30 يوم، الأب الروحي، كما شاركت في فيلم 11:11، وفيلم الرعب جدران.