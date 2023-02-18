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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعمر بطارية طويل وشاشة كبيرة.. تكنو تطرح هاتفا سعره رخيص جدا

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف Tecno Pop 7 Pro

أطلقت العلامة التجارية الصينية لتصنيع الهواتف المحمولة تكنو موبايل Tecno Mobile، هاتفا اقتصاديا جديدا ضمن سلسلة Pop منخفضة التكلفة.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، تم إدراج Tecno Pop 7 Pro الذي تم إطلاقه حديثا من شركة تكنو، ضمن فئة الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، وهو مصمم للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي اقتصادي مزود بكاميرا جيدة وعمر بطارية طويل وشاشة كبيرة.

 

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سعر ومواصفات هاتف Tecno Pop 7 Pro
يأتي هاتف Tecno Pop 7 Pro، مزودا بشاحن بقدرة 10 وات من النوع C في العلبة ويتم تشغيله بواسطة بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعى تكنو أن بطارية الهاتف تقدم وقت استعداد يصل إلى 29 يوما وما يصل إلى 156 ساعة من وقت تشغيل الموسيقي.

سعر ومواصفات هاتف Tecno Pop 7 Pro

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل تدعم AI، بالإضافة إلى مستشعر + QVGA، إلى جانب على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، داخل نوتش على شكل ثقب أعلى الزواية اليسرى من الشاشة.

زودت تكنو الهاتف الذكي الجديد، بميزات مثل ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت، ومتغيرات تخزين بسعة 64 جيجابايت، لعمليات خالية من التأخير وتخزين أفضل.

سعر ومواصفات هاتف Tecno Pop 7 Pro

يتميز Tecno Pop 7 Pro، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.56 بوصة، بجودة عرض HD+، وبدقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 120 هرتز، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، وتوفر ما يصل إلى 480 شمعة كحد أقصى من السطوع.

وعلى واجهة البرنامج، يعمل الهاتف الذكي بواجهة تكنو التقليدية HiOS 11.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويتم تشغيل Tecno Pop 7 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio A22، بدقة تصنيع 12 نانومتر.

سعر ومواصفات هاتف Tecno Pop 7 Pro

والهاتف مزود بسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسيع ومتوفر في نوعين مختلفين من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 4 جيجابايت و 6 جيجابايت، وتشمل الميزات البارزة الأخرى مقبس سماعة الرأس وفتحات بطاقة SIM مزدوجة، وجهاز استقبال لموجات راديو FM.

ويتوفر الهاتف الذكي في خيارات لونية هي الأزرق وسماوي فيروزي، للبيع في الهند، مقابل سعر يبدأ من 6799 روبية هندية (أي ما يعادل 2500 جنيه مصري).

سعر ومواصفات هاتف Tecno Pop 7 Pro
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